У Німеччині 13 людей постраждали через молодика, що відкривав пиво балончиком з газом
22-річний молодик намагався відкрити пляшку пива з допомогою балончика з аерозолем для відлякування тварин в автобусі в німецькому Люнебурзі, що призвело до вивільнення подразливого газу.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.
У понеділок ввечері 22-річний хлопець намагався відкрити пляшку пива в автобусі в Люнебурзі – за допомогою спрею для відлякування тварин.
За повідомленням поліції, балончик був пошкоджений під час спроби. Загалом 13 пасажирів автобуса вдихнули подразливий газ і отримали легкі поранення.
Офіцери іронічно говорили про "блискучу ідею".
Однак для молодика ця справа має наслідки: проти нього порушено кримінальну справу.
За словами поліції, наразі неясно, чи вдалося йому відкрити пляшку пива.
Влітку у місті Швебіш-Галль, що в німецькій землі Баден-Вюртемберг, поліція розповіла про курйозний випадок, коли жінка поскаржилась на крадіжку бочки з 30 літрами пива.
Минулого року, нагадаємо, в Британії офіційно висунули звинувачення чотирьом чоловікам у крадіжці золотого унітаза, який був частиною мистецької експозиції у будинку Вінстона Черчилля.