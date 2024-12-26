У Німеччині 13 людей постраждали через молодика, що відкривав пиво балончиком з газом

22-річний молодик намагався відкрити пляшку пива з допомогою балончика з аерозолем для відлякування тварин в автобусі в німецькому Люнебурзі, що призвело до вивільнення подразливого газу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

У понеділок ввечері 22-річний хлопець намагався відкрити пляшку пива в автобусі в Люнебурзі – за допомогою спрею для відлякування тварин.

За повідомленням поліції, балончик був пошкоджений під час спроби. Загалом 13 пасажирів автобуса вдихнули подразливий газ і отримали легкі поранення.

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Офіцери іронічно говорили про "блискучу ідею".

Однак для молодика ця справа має наслідки: проти нього порушено кримінальну справу.

За словами поліції, наразі неясно, чи вдалося йому відкрити пляшку пива.

Влітку у місті Швебіш-Галль, що в німецькій землі Баден-Вюртемберг, поліція розповіла про курйозний випадок, коли жінка поскаржилась на крадіжку бочки з 30 літрами пива.

Минулого року, нагадаємо, в Британії офіційно висунули звинувачення чотирьом чоловікам у крадіжці золотого унітаза, який був частиною мистецької експозиції у будинку Вінстона Черчилля.