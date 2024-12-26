В Германии 13 человек пострадали из-за мужчины, открывавшего пиво баллончиком с газом

22-летний молодой человек пытался открыть бутылку пива с помощью баллончика с аэрозолем для отпугивания животных в автобусе в немецком Люнебурге, что привело к высвобождению раздражающего газа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

В понедельник вечером 22-летний парень пытался открыть бутылку пива в автобусе в Люнебурге – с помощью спрея для отпугивания животных.

По сообщению полиции, баллончик был поврежден во время попытки. Всего 13 пассажиров автобуса вдохнули раздражающий газ и получили легкие ранения.

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Офицеры иронично говорили о "блестящей идее".

Однако для молодого человека это дело имеет последствия: против него возбуждено уголовное дело.

По словам полиции, пока неясно, удалось ли ему открыть бутылку пива.

Летом в городе Швебиш-Галль, что в немецкой земле Баден-Вюртемберг, полиция рассказала о курьезном случае, когда женщина пожаловалась на кражу бочки с 30 литрами пива.

В прошлом году, напомним, в Британии официально предъявили обвинения четырем мужчинам в краже золотого унитаза, который был частью художественной экспозиции в доме Уинстона Черчилля.