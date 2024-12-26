В Германии 13 человек пострадали из-за мужчины, открывавшего пиво баллончиком с газом
22-летний молодой человек пытался открыть бутылку пива с помощью баллончика с аэрозолем для отпугивания животных в автобусе в немецком Люнебурге, что привело к высвобождению раздражающего газа.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.
В понедельник вечером 22-летний парень пытался открыть бутылку пива в автобусе в Люнебурге – с помощью спрея для отпугивания животных.
По сообщению полиции, баллончик был поврежден во время попытки. Всего 13 пассажиров автобуса вдохнули раздражающий газ и получили легкие ранения.
Офицеры иронично говорили о "блестящей идее".
Однако для молодого человека это дело имеет последствия: против него возбуждено уголовное дело.
По словам полиции, пока неясно, удалось ли ему открыть бутылку пива.
Летом в городе Швебиш-Галль, что в немецкой земле Баден-Вюртемберг, полиция рассказала о курьезном случае, когда женщина пожаловалась на кражу бочки с 30 литрами пива.
В прошлом году, напомним, в Британии официально предъявили обвинения четырем мужчинам в краже золотого унитаза, который был частью художественной экспозиции в доме Уинстона Черчилля.