У Норвегії автобус з більш як 50 пасажирами з’їхав з дороги у воду

На півночі Норвегії автобус, що перевозив більш як пів сотні людей, з’їхав з дороги на березі озера і опинився у воді.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Аварія сталась у північному муніципалітеті Гадсель на березі озера Осватнет. Поліція отримала повідомлення о 13:30. Автобус, з’їхавши з дороги, опинився у воді.

У компанїі, якій належить автобус, підтвердили, що всередині було 60-70 пасажирів. Поліція поки не надає інформації про постраждалих і загиблих, оскільки операція триває.

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Jens Andre M. Birkeland

На місці дуже складні погодні умови, на додачу, у регіоні зараз полярна ніч.

Jens Andre M. Birkeland

На місце прибули рятувальні гелікоптери з найближчих великих міст Тромсе і Боде та інші служби. Евакуйованих пасажирів розміщують у школі найближчого населеного пункту.

Минулого тижня літак норвезької компанії, що сідав у місті Молде на березі фйорду, з’їхав зі смуги і мало не опинився у воді.

Наприкінці жовтня у центрі Осло сталася небезпечна ДТП з трамваєм – він зійшов з рейок і в’їхав у приміщення магазину.