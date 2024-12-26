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У Норвегії автобус з більш як 50 пасажирами з’їхав з дороги у воду

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Новини — Четвер, 26 грудня 2024, 16:44 — Марія Ємець

На півночі Норвегії автобус, що перевозив більш як пів сотні людей, з’їхав з дороги на березі озера і опинився у воді. 

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Аварія сталась у північному муніципалітеті Гадсель на березі озера Осватнет. Поліція отримала повідомлення о 13:30. Автобус, з’їхавши з дороги, опинився у воді. 

У компанїі, якій належить автобус, підтвердили, що всередині було 60-70 пасажирів. Поліція поки не надає інформації про постраждалих і загиблих, оскільки операція триває. 

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Jens Andre M. Birkeland

На місці дуже складні погодні умови, на додачу, у регіоні зараз полярна ніч. 

 
Jens Andre M. Birkeland

На місце прибули рятувальні гелікоптери з найближчих великих міст Тромсе і Боде та інші служби. Евакуйованих пасажирів розміщують у школі найближчого населеного пункту. 

Минулого тижня літак норвезької компанії, що сідав у місті Молде на березі фйорду, з’їхав зі смуги і мало не опинився у воді.

Наприкінці жовтня у центрі Осло сталася небезпечна ДТП з трамваєм – він зійшов з рейок і в’їхав у приміщення магазину.

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Норвегія інциденти
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