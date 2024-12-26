В Норвегии автобус с более чем 50 пассажирами съехал с дороги в воду

На севере Норвегии автобус, перевозивший более полусотни людей, съехал с дороги на берегу озера и оказался в воде.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Авария произошла в северном муниципалитете Хадсель на берегу озера Осватнет. Полиция получила сообщение в 13:30. Автобус, съехав с дороги, оказался в воде.

В компании, которой принадлежит автобус, подтвердили, что внутри было 60-70 пассажиров. Полиция пока не предоставляет информации о пострадавших и погибших, поскольку операция продолжается.

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Jens Andre M. Birkeland

На месте очень сложные погодные условия, кроме того, в регионе сейчас полярная ночь.

Jens Andre M. Birkeland

На место прибыли спасательные вертолеты из ближайших крупных городов Тромсе и Боде и другие службы. Эвакуированных пассажиров размещают в школе ближайшего населенного пункта.

На прошлой неделе самолет норвежской компании, который садился в городе Молде на берегу фьорда, съехал с полосы и едва не оказался в воде.

В конце октября в центре Осло произошло опасное ДТП с трамваем – он сошел с рельсов и въехал в помещение магазина.