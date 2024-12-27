Зеленський заявив, що США зараз збільшують обсяги поставок військової допомоги

Президент Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати зараз збільшують обсяги поставок військової допомоги Україні.

Про це із посиланням на його заяву пише "Європейська правда".

Ввечері у четвер, 26 грудня, Зеленський розповів, що отримав доповіді від головнокомандувача Збройними Силами України Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова щодо ситуації на фронті та стан постачання.

"Дуже важливо, що Сполучені Штати зараз збільшують обсяги поставок – ця підтримка необхідна для стабілізації ситуації", – наголосив глава держави.

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Президент акцентував – Україні потрібно більше сили в озброєнні та сильні позиції для дипломатії. Він закликав партнерів прискорити поставки допомоги, аби зірвати темп російських атак.

20 грудня писали, що адміністрація Джо Байдена найближчими днями оголосить свій фінальний пакет Ініціативи допомоги Україні в галузі безпеки (USAI), використавши решту коштів, зарезервованих на закупівлю нового озброєння для України.

Напередодні, 26 грудня, інформували, що Байден відреагував на масовану російську атаку по регіонах України на Різдво та пообіцяв посилення повітряної оборони країни.