Зеленский заявил, что США сейчас увеличивают объемы поставок военной помощи
Президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты сейчас увеличивают объемы поставок военной помощи Украине.
Об этом со ссылкой на его заявление пишет "Европейская правда".
Вечером в четверг, 26 декабря, Зеленский рассказал, что получил доклады от главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сирского и министра обороны Рустема Умерова о ситуации на фронте и состоянии снабжения.
"Очень важно, что Соединенные Штаты сейчас увеличивают объемы поставок – эта поддержка необходима для стабилизации ситуации", – подчеркнул глава государства.
Президент акцентировал – Украине нужно больше силы в вооружении и сильные позиции для дипломатии. Он призвал партнеров ускорить поставки помощи, чтобы сорвать темп российских атак.
20 декабря писали, что администрация Джо Байдена в ближайшие дни объявит свой финальный пакет Инициативы помощи Украине в области безопасности (USAI), использовав оставшиеся средства, зарезервированные на закупку нового вооружения для Украины.
Накануне, 26 декабря, информировали, что Байден отреагировал на массированную российскую атаку по регионам Украины на Рождество и пообещал усиление воздушной обороны страны.