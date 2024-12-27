У Швеції в квартирі стався потужний вибух, поліція розслідує замах на вбивство

У п'ятницю, 27 грудня, вранці у шведському місті Мальме пролунав гучний вибух у квартирі, поліція розслідує справу як замах на вбивство.

Про це із посиланням на Aftonbladet пише "Європейська правда".

Як проінформувало видання, шведська поліція заявила, що, на їхню думку, вибух був спричинений потужним феєрверком, який потім спровокував пожежу.

Оператор служби порятунку розповіла, що коли надзвичайники прибули на місце подій – в квартирі вирувала масштабна пожежа.

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35-річний чоловік років вистрибнув з балкона квартири і травмувався при падінні – його доставили до лікарні.

За даними поліції, справа розслідується як замах на вбивство, вандалізм за обтяжуючих обставин і порушення закону про легкозаймисті та вибухонебезпечні предмети.

Фото: Aftonbladet

Нагадаємо, в чеському місті Зноймо в середині грудня стався вибух у багатоквартирному будинку, в результаті чого постраждали восьмеро людей.

24 грудня чотири людини зазнали поранень внаслідок вибуху, ймовірно, спричиненого феєрверком у квартирі в Празі.