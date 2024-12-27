В Швеции в квартире произошел мощный взрыв, полиция расследует покушение на убийство

В пятницу, 27 декабря, утром в шведском городе Мальме прогремел громкий взрыв в квартире, полиция расследует дело как покушение на убийство.

Об этом со ссылкой на Aftonbladet пишет "Европейская правда".

Как проинформировало издание, шведская полиция заявила, что, по их мнению, взрыв был вызван мощным фейерверком, который затем спровоцировал пожар.

Оператор службы спасения рассказала, что когда чрезвычайники прибыли на место событий – в квартире бушевал масштабный пожар.

Реклама:

35-летний мужчина лет выпрыгнул с балкона квартиры и травмировался при падении – его доставили в больницу.

По данным полиции, дело расследуется как покушение на убийство, вандализм при отягчающих обстоятельствах и нарушение закона о легковоспламеняющихся и взрывоопасных предметах.

Фото: Aftonbladet

Напомним, в чешском городе Зноймо в середине декабря произошел взрыв в многоквартирном доме, в результате чего пострадали восемь человек.

24 декабря четыре человека получили ранения в результате взрыва, вероятно, вызванного фейерверком в квартире в Праге.