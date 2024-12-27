Румунські радари зафіксували ймовірне порушення повітряного простору безпілотником

Пізно ввечері у четвер, 26 грудня, румунські радіолокаційні системи виявили невеликий літаючий об’єкт, ймовірно, безпілотник, який порушив повітряний простір країни.

Про це із посиланням на Міністерство оборони країни пише передає "Європейська правда".

Як зазначили в оборонному відомстві Румунії, об’єкт порушив національний повітряний простір на відстані до 6 км вглиб країни в південно-східному повіті Тулча.

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Міністерство повідомило, що радар вперше зафіксував сигнал за 15 км на схід від села Чілія Вече в Тульчинському повіті.

Після цього було оголошено попередження населенню повіту про необхідність сховатися в укриття і розпочато процедуру виклику винищувачів, але радар втратив сигнал.

"Інформації про можливе ураження цілі на національній території немає", – додали у Міноборони Румунії.

Зазначимо, у ніч проти 27 грудня (із 19:00 26 грудня) росіяни атакували Україну 24-ма ударними дронами типу "Shahed" і безпілотниками інших типів; 13 дронів вдалося знищити, ще 11 не досягли своїх цілей.

Як відомо, у прикордонні на румунському березі Дунаю вже неодноразово знаходили уламки ударних безпілотників, якими Росія атакує українські порти.

Північноатлантичний Альянс з 29 вересня розпочав додаткове спостереження за повітряним простором Румунії, залучивши ще один літак дальнього радіолокаційного стеження (AWACS).

Наприкінці жовтня інформували, що Міноборони Румунії підготувало проєкт закону, який дозволяє збивати безпілотники, що порушують повітряний простір країни.