Румынские радары зафиксировали вероятное нарушение воздушного пространства беспилотником

Поздно вечером в четверг, 26 декабря, румынские радиолокационные системы обнаружили небольшой летающий объект, вероятно, беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны.

Об этом со ссылкой на Министерство обороны страны пишет "Европейская правда".

Как отметили в оборонном ведомстве Румынии, объект нарушил национальное воздушное пространство на расстоянии до 6 км вглубь страны в юго-восточном уезде Тулча.

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Министерство сообщило, что радар впервые зафиксировал сигнал в 15 км к востоку от села Чилия Вече в Тульчинском уезде.

После этого было объявлено предупреждение населению уезда о необходимости укрыться в укрытие и начата процедура вызова истребителей, но радар потерял сигнал.

"Информации о возможном поражении цели на национальной территории нет", – добавили в Минобороны Румынии.

Отметим, в ночь на 27 декабря (с 19:00 26 декабря) россияне атаковали Украину 24 ударными дронами типа "Shahed" и беспилотниками других типов; 13 дронов удалось уничтожить, еще 11 не достигли своих целей.

Как известно, в пограничье на румынском берегу Дуная уже неоднократно находили обломки ударных беспилотников, которыми Россия атакует украинские порты.

Североатлантический Альянс с 29 сентября начал дополнительное наблюдение за воздушным пространством Румынии, привлекая еще один самолет дальнего радиолокационного слежения (AWACS).

В конце октября информировали, что Минобороны Румынии подготовило проект закона, который позволяет сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство страны.