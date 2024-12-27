Прем’єр Грузії не очікує "ірраціональних дій" від ЄС після інавгурації нового "президента"

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе не очікує, що після інавгурації новообраного "президента" Грузії Михеїла Кавелашвілі, яка відбудеться 29 грудня, Європейський Союз піде на ескалацію стосунків з офіційним Тбілісі та вживе "ірраціональних дій".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsgeorgia.

Кобахідзе нагадав заяву високої представницї ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Каї Каллас 16 грудня, перед початком засідання міністрів закордонних справ ЄС. Тоді Каллас заявила, що чинний президент Грузії Саломе Зурабішвілі "обійматиме свою посаду до 29 грудня, і до цього часу може статися багато чого".

"Кая Калас… чітко заявила, що термін повноважень Саломе Зурабішвілі закінчується 29 грудня... Відповідно, я не думаю, що після 29 грудня європейські посадовці зроблять якісь ірраціональні кроки. Подивимося, як розвиватимуться процеси", – сказав він в інтерв’ю телеканалу "Імеді".

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Також Кобахідзе роздратовано відреагував на заяву експрем’єра Швеції Карла Більдта, який напередодні наголосив, що "ЄС та інші країни повинні будуть вирішити, кого вони вважають легітимним президентом Грузії".

"Якщо Карл Більдт хоче, щоб ми призначили губернатора тут, у Грузії, то цей час минув після 90-х років, коли губернатори і секретарі ЦК призначалися ззовні. Зараз не той час. Ні Карл Більдт, ні будь-який посадовець із будь-якої європейської столиці не може призначити в цій країні секретаря ЦК. Ми незалежна і суверенна держава і будемо захищати свій суверенітет до кінця", – сказав грузинський прем’єр.

Нагадаємо, 14 грудня на виборах президента Грузії, які вперше проходили непрямим народним голосуванням, затвердили головою держави єдиного кандидата, висунутого партією влади, ексфутболіста Михеїла Кавелашвілі.

Саломе Зурабішвілі вважає голосування нелегітимним і не визнає його результати. Вона обіцяє залишатися на посаді, доки не будуть проведені справедливі парламентські вибори.

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що президентці Саломе Зурабішвілі доведеться залишити свою посаду 29 грудня – у день, коли, згідно з конституцією, закінчується термін її повноважень, натякнувши, що у разі відмови їй загрожує в’язниця.

На це відреагував президент Парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Русопулос та назвав ці погрози неприйнятними.

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