Премьер Грузии не ожидает "иррациональных действий" от ЕС после инаугурации нового "президента"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не ожидает, что после инаугурации новоизбранного "президента" Грузии Михеила Кавелашвили, которая состоится 29 декабря, Европейский Союз пойдет на эскалацию отношений с официальным Тбилиси и примет "иррациональные действия".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsgeorgia.

Кобахидзе напомнил заявление высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Каи Каллас 16 декабря, перед началом заседания министров иностранных дел ЕС. Тогда Каллас заявила, что действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили "будет занимать свой пост до 29 декабря, и к этому времени может произойти многое".

"Кая Калас... четко заявила, что срок полномочий Саломе Зурабишвили заканчивается 29 декабря... Соответственно, я не думаю, что после 29 декабря европейские чиновники сделают какие-то иррациональные шаги. Посмотрим, как будут развиваться процессы", – сказал он в интервью телеканалу „Имеди".

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Также Кобахидзе раздраженно отреагировал на заявление экс-премьера Швеции Карла Бильдта, который накануне подчеркнул, что "ЕС и другие страны должны будут решить, кого они считают легитимным президентом Грузии".

"Если Карл Бильдт хочет, чтобы мы назначили губернатора здесь, в Грузии, то это время прошло после 90-х годов, когда губернаторы и секретари ЦК назначались извне. Сейчас не то время. Ни Карл Бильдт, ни любой чиновник из любой европейской столицы не может назначить в этой стране секретаря ЦК. Мы независимое и суверенное государство и будем защищать свой суверенитет до конца", – сказал грузинский премьер.

Напомним, 14 декабря на выборах президента Грузии, которые впервые проходили не прямым народным голосованием, утвердили главой государства единого кандидата, выдвинутого партией власти, экс-футболиста Михеила Кавелашвили.

Саломе Зурабишвили считает голосование нелегитимным и не признает его результаты. Она обещает оставаться на посту, пока не будут проведены справедливые парламентские выборы.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президенту Саломе Зурабишвили придется покинуть свой пост 29 декабря – в день, когда, согласно конституции, истекает срок ее полномочий, намекнув, что в случае отказа ей грозит тюрьма.

На это отреагировал президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодорос Русопулос и назвал эти угрозы неприемлемыми.

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