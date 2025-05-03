У Литві задумались про створення механізму для оцінки музикантів, що приїжджають з концертами
В литовському Міністерстві культури не виключають можливість розроблення спеціального механізму, щоб виявляти серед артистів, які хочуть приїхати з концертом до Литви тих, хто підтримує російську агресію.
Про це в інтерв’ю LRT сказав заступник міністра культури Литви Віктор Денисенко, повідомляє "Європейська правда".
Його заява пролунала на тлі скандалу із запланованим у Вільнюсі концертом російської співачки Крістіни Орбакайте, яка також має литовське громадянство.
Орбакайте виступала в Криму після його окупації Росією і брала участь у різних заходах російської пропаганди.
Денисенко розповів, що в Литві можна хіба що бойкотувати російських виконавців, але не забороняти їх.
Водночас оскільки в Литві не припиняються скандали, спричинені запрошенням виконавців, які підтримують російську агресію, Міністерство культури не відкидає можливість розробки відповідного механізму.
"Зараз у міністерстві культури...триває дискусія щодо можливості створення якогось підрозділу (чи то самостійного, чи то в системі самого міністерства культури), здатного справді оцінювати виконавців, яких організатори хочуть привезти до Литви", – заявив Денисенко.
За його словами, якби такий підрозділ з'явився, організатори могли б звертатися туди за отриманням рекомендацій щодо того чи іншого запрошуваного виконавця.
"Але, знову ж таки, не йдеться про заборону", – додав Денисенко.
Нещодавно громадський діяч Валдас Барткявічюс обурився через запланований на 31 травня у Вільнюсі концерт російської співачки Крістіни Орбакайте.
Згодом литовський прем'єр Гінтаутас Палуцкас заявив, що організаторам заходу слід поставити співачці запитання про її політичні погляди.
У Міністерстві культури Литви, коментуючи скандал з концертом Орбакайте, заявили про "нестандартну ситуацію", оскільки співачка також є литовською громадянкою.
Тим часом Латвія заборонила в’їзд Орбакайте, а також сербсько-хорватському музиканту Горану Бреговичу.