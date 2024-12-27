Украина должна выполнить 56 шагов, чтобы в 2025 году получить 12,5 млрд евро от ЕС

В 2025 году правительство Украины планирует выполнить 56 индикаторов в рамках программы Ukraine Facility, чтобы получить от Европейского Союза 12,5 млрд евро в государственный бюджет.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко в заметке в соцсети Х (Twitter), передает "Европейская правда".

2024 marked the inaugural year of #UkraineFacility. As a result of it, 🇺🇦 is set to receive €16.2 billion in support. We completed 23 crucial steps, including 9 ahead of schedule, while adopting 16 strategic documents and 15 laws.



However, there is still much to be done. The… pic.twitter.com/lvsNQNHyzb – Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) December 27, 2024

Свириденко сообщила, что в течение 2024 года Украина уже выполнила 23 шага, причем девять из них досрочно.

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"2024 – первый год внедрения программы Ukraine Facility. По его итогам Украина должна получить 16,2 млрд евро поддержки. Со своей стороны мы выполнили 23 шага, необходимые для получения финансирования, 9 из них – досрочно, приняли 16 стратегических документов и 15 законов", – рассказала она.

Тем не менее, министр констатировала, что "впереди еще много работы".

"Большинство следующих индикаторов (56) придется именно на 2025 год. Если выполним их, Украина получит еще 12,5 млрд евро в бюджет следующего года", – заявила Юлия Свириденко.

Программа для Украины Ukraine Facility, которая вступила в силу 1 марта 2024 года, предусматривает предоставление до 50 млрд евро стабильного финансирования в виде грантов и кредитов на поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024 по 2027 годы.

Подробно о программе поддержки – в статье Ukraine Facility: на что и на каких условиях будут потрачены 50 млрд евро от ЕС.

В мае 2024 года Совет ЕС пришел к выводу, что украинский план реформ соответствует условиям для получения Украиной до 50 млрд евро поддержки, а в августе был выплачен первый транш ЕС.

18 декабря Европейская комиссия сообщила о перечислении Украине транша в почти 4,1 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.