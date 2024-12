Украина должна выполнить 56 шагов, чтобы в 2025 году получить 12,5 млрд евро от ЕС

В 2025 году правительство Украины планирует выполнить 56 индикаторов в рамках программы Ukraine Facility, чтобы получить от Европейского Союза 12,5 млрд евро в государственный бюджет.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко в заметке в соцсети Х (Twitter), передает "Европейская правда".

2024 marked the inaugural year of #UkraineFacility. As a result of it, 🇺🇦 is set to receive €16.2 billion in support. We completed 23 crucial steps, including 9 ahead of schedule, while adopting 16 strategic documents and 15 laws.



However, there is still much to be done. The… pic.twitter.com/lvsNQNHyzb