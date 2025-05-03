У Франції взяли під варту 19 підозрюваних у серії нападів на вʼязниці

Дев'ятнадцять підозрюваних у справі про напади на в'язниці та тюремних наглядачів у Франції були взяті під варту.

Про це заявила в суботу прокурор Парижа Лора Беккуа, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Усього перед судом напередодні, 2 травня, постав 21 підозрюваний у причетності до серії нападів на вʼязниці у Франції віком від 15 до 37 років. Двох неповнолітніх помістили до виправного центру, решту – взяли під варту.

Серед підозрюваних є ймовірний творець "першого Telegram-каналу під назвою DDPF ("Захист французьких ув'язнених". – Ред.) і автор тексту заяви… з критикою умов утримання в тюрмах", сказали в прокуратурі Парижа.

Саме Telegram-канал, як вважають правоохоронці, стоїть на нападами, і його власника будуть незабаром судити "за факти, пов'язані з кримінальною наркоторгівлею у Марселі", додали там.

Загалом під час масштабних рейдів на початку цього тижня у Франції затримали 30 осіб, яких вважають пов’язаними з нападами, у тому числі чотирьох неповнолітніх. Сімох згодом відпустили, не оголошуючи підозри.

Нагадаємо, в середині квітня повідомили про серію нападів на французькі в’язниці або знищення авто працівників у кількох містах. Після того нарахували 15 подібних інцидентів.

В уряді вважають, що за хвилею нападів стоять наркоторговці.