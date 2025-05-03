Єврокомісар: Іспанія буде змушена витрачати 3% від ВВП на оборону

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс переконаний, що Іспанія буде змушена збільшити свої витрати на оборону до 3% від ВВП.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кубілюс сказав в інтерв’ю El Pais.

Єврокомісар привітав заяву іспанської влади про намір прискорити зростання витрат на оборону.

Водночас він нагадав про слова генсека НАТО Марка Рютте про те, що на саміті Альянсу цьогоріч планується узгодити, що витрати на оборону мають становити 3% від ВВП.

"Таким чином, це також стане новим завданням іспанського уряду: знайти спосіб збільшити ці витрати на оборону в найближчому майбутньому", – зазначив Кубілюс.

Він вказав, що європейська оборона є колективною, тому "якщо одна країна не вкладає великі кошти в оборону, це послаблює інші держави-члени".

"Безумовно, зараз ми бачимо загрози безпеці Європи з боку Росії, але ми не можемо гарантувати, що вони не з'являться також на півдні Європи або в Африці. Тому ми маємо дбати про наші оборонні можливості разом, особливо в довгостроковій перспективі", – додав Кубілюс.

Раніше стало відомо, що Іспанія у 2025 році витратить на оборону додаткові 2,08 мільярда євро шляхом перерозподілу коштів на закупівельні контракти Міністерства оборони.

Серед 32 членів НАТО Іспанія має найнижчий показник оборонних видатків у відсотках до ВВП – лише 1,3%. Досягнення мінімальних 2% ВВП вимагатиме від Іспанії додаткових витрат у близько 10 мільярдів євро на рік.

Нещодавно Мадрид зобов'язався досягти 2% ВВП "задовго" до цільового 2029 року.

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