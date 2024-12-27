МЗС: Подальші призначення послів будуть "досить скоро"

У МЗС України повідомили, що нові призначення українських послів у рамках "великої ротації" будуть оголошені "достатньо скоро".

Про це спікер МЗС Георгій Тихий заявив на брифінгу, відповідаючи на питання "Суспільного", повідомляє "Європейська правда".

Тихий зауважив, що частина з рішень щодо ротації послів вже була офіційно оприлюднена на сайті президента, а решта буде оголошена незабаром.

"Частина з рішень вже була офіційно оголошена. Інші рішення також будуть оголошені. Частина з них достатньо скоро", – сказав він.

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Коментуючи процес призначень, речник МЗС наголосив, що в Україні "далеко не найвищий відсоток політичних призначень".

"Якщо подивитись на американських дипломатів, то там відсоток цих набагато вищий. І, загалом, це нормальна практика, дійсно, заповнювати саме посольські посади політичними призначеннями, якщо люди здатні впоратися з цією роботою. Тому вважаємо, що цей підбір людей ефективний і будемо оцінювати за результатами", – зауважив Тихий.

Як повідомляла "ЄП", заміна послів України розпочалася і буде масштабною. 21 грудня президент Володимир Зеленський звільнив дев'ять і призначив сім послів України.

Разом із цими указами президент визначив кандидатури як мінімум 38 нових послів. Детально про це читайте у статті: Дипломати без досвіду та з історією: пояснюємо деталі та проблеми "великої ротації" послів.