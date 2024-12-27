МИД: Дальнейшие назначения послов будут "достаточно скоро"

В МИД Украины сообщили, что новые назначения украинских послов в рамках "большой ротации" будут объявлены "достаточно скоро".

Об этом спикер МИД Георгий Тихий заявил на брифинге, отвечая на вопрос "Суспільного", сообщает "Европейская правда".

Тихий отметил, что часть из решений по ротации послов уже была официально обнародована на сайте президента, а остальные будут объявлены вскоре.

"Часть из решений уже была официально объявлена. Другие решения также будут объявлены. Часть из них достаточно скоро", – сказал он.

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Комментируя процесс назначений, представитель МИД подчеркнул, что в Украине "далеко не самый высокий процент политических назначений".

"Если посмотреть на американских дипломатов, то там процент этих назначений гораздо выше. И, в общем, это нормальная практика, действительно, заполнять именно посольские должности политическими назначениями, если люди способны справиться с этой работой. Поэтому считаем, что этот подбор людей эффективен и будем оценивать по результатам", – отметил Тихий.

Как сообщала "ЕП", замена послов Украины началась и будет масштабной. 21 декабря президент Владимир Зеленский уволил девять и назначил семь послов Украины.

Вместе с этими указами президент определил кандидатуры как минимум 38 новых послов. Подробно об этом читайте в статье: Дипломаты без опыта и с историей: объясняем детали и проблемы "большой ротации" послов.