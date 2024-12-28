У Чехії відреагували на заяви Словаччини щодо мирних переговорів із Путіним

Очільник Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що глава Кремля Владімір Путін досі відкидав усіх мирні пропозиції, а натомість щодня завдає нових ударів по регіонах України.

Його слова цитує Radio Prague International, передає "Європейська правда".

Як зазначається, про це Ліпавський заявив чеському інформаційному агентству ČTK після того, як його словацький колега Юрай Бланар підтвердив 27 грудня, що Словаччина готова прийняти в себе майбутні мирні переговори щодо України.

Відтак, чеський дипломат наголосив, що Путін досі відкидав усіх мирні пропозиції, а натомість щодня завдає нових ударів по регіонах України.

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"Давайте не будемо займатися російською брехнею, а подумаємо, як убезпечити наших людей", – підсумував очільник МЗС Чехії.

Зазначимо, у четвер, 26 грудня, очільник Кремля Владімір Путін заявив, що Словаччина готова надати майданчик для переговорів щодо війни в Україні і "Росія не проти цього".

Тоді ж він заявив, що у 2025 році РФ продовжить "досягати всіх цілей" війни в Україні, і що це "першочергове завдання".

У неділю прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо приїхав до Москви для зустрічі з Путіним. Він розповів, що інформував лідерів ЄС про свій візит.

У МЗС України заявили, що слабкість, залежність та недалекоглядність енергетичної політики Фіцо створюють загрози для всієї Європи.

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