Глава МЗС Німеччини закликала до нових санкцій проти РФ через пошкодження підводних кабелів

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на тлі інцидентів з пошкодженням підводних кабелів у Балтійському морі попередила про небезпеку так званого російського "тіньового флоту" і закликала до подальших санкцій проти РФ.

Заяву очільниці німецького МЗС наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

За словами Бербок, ій важко повірити в те, що всі інциденти з пошкодженням підводних кабелів були просто збігом.

"Майже щомісяця кораблі пошкоджують важливі підводні кабелі в Балтійському морі. Команди кораблів опускають якорі у воду, без видимих причин протягують їх кілометри морським дном, а потім втрачають їх, коли витягають нагору", – заявила вона.

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Німецька міністерка назвала це "терміновим тривожним сигналом для всіх".

Бербок попередила, що "застарілий російський тіньовий флот" становить серйозну загрозу як для навколишнього середовища, так і для європейської безпеки.

"Він використовується Росією для фінансування її незаконної загарбницької війни в Україні", – сказала вона.

Нагадаємо, за останні дні на Балтиці були пошкоджені кілька підводних кабелів звʼязку, після чого країни регіону та НАТО оголосили про посилені заходи безпеки.

Детальніше про це читайте в статті журналістки "ЄвроПравди" Марії Ємець Російська війна йде під воду.