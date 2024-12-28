Глава МИД Германии призвала к новым санкциям против РФ из-за повреждения подводных кабелей

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на фоне инцидентов с повреждением подводных кабелей в Балтийском море предупредила об опасности так называемого российского "теневого флота" и призвала к дальнейшим санкциям против РФ.

Заявление руководительницы немецкого МИД приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

По словам Бербок, ей трудно поверить в то, что все инциденты с повреждением подводных кабелей были просто совпадением.

"Почти ежемесячно корабли повреждают важные подводные кабели в Балтийском море. Команды кораблей опускают якоря в воду, без видимых причин протягивают их километры по морскому дну, а затем теряют их, когда вытягивают наверх", – заявила она.

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Немецкий министр назвала это "срочным тревожным сигналом для всех".

Бербок предупредила, что "устаревший российский теневой флот" представляет серьезную угрозу как для окружающей среды, так и для европейской безопасности.

"Он используется Россией для финансирования ее незаконной захватнической войны в Украине", – сказала она.

Напомним, за последние дни на Балтике были повреждены несколько подводных кабелей связи, после чего страны региона и НАТО объявили об усиленных мерах безопасности.

Подробнее об этом читайте в статье журналистки "ЕвроПравды" Марии Емец Российская война уходит под воду.