Зурабишвили решила покинуть президентский дворец и "быть с народом Грузии"

Оппозиционный президент Грузии Саломе Зурабишвили, в день инаугурации избранного выборщиками президентом Михаила Кавелашвили, решила добровольно покинуть президентский дворец.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал SOVA.

Зурабишвили возле Дворца Орбелиани заявила, что "здесь, возле резиденции президента Грузии, – народ Грузии, вся общественность".

Она заявила о своем решении покинуть здание, забрав с собой легитимность и флаг.

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"Хочу прежде всего всем вам сказать спасибо за то, что вы пришли сюда сегодня – потому, что сегодня здесь мы стоим, там – пустота, здесь – общество.

Хочу сказать вам и перед вами отчитаться: шесть лет назад я дала клятву, положив руку на Конституцию. Но еще – верности стране и вам. Поэтому я здесь сегодня, и эта верность не изменится – буду я во Дворце или вне его. Отсюда я выйду, к вам я выйду, и буду вместе с вами", – сказала Зурабишвили.

Она подчеркнула, что легитимность происходит из одного источника – народа: "там, где нет народного доверия, нет и легитимности, поэтому я выйду к вам и буду с вами".

Зурабишвили объяснила, почему именно сегодня, 29 декабря, в день инаугурации Кавелашвили: потому что олигарху Иванишвили и лидерам "Грузинской мечты" было дано время, чтобы они пришли и вместе нашли выход из кризиса, чтобы назначить новые выборы в Грузии.

"Это – единственный выход. Но никто не пришел", – отметила она, упомянув об угрозах в ее адрес со стороны премьера Ираклия Кобахидзе.

"Без мандата, без народа, против воли народа, против интересов страны, решил вернуть эту страну на орбиту той страны, от которой мы сбежали и от которой освободились, и борьба против которой была грузинской исторической борьбой. Право на это нет ни у кого, ни у кого и не было. Тем более у нелегитимного правительства, премьера и правящей партии", – подчеркнула Зурабишвили.

Американский конгрессмен Джо Уилсон говорит, что "Америка поддерживает единственного законного грузинского лидера Саломе Зурабишвили". Он, в частности, заявил, что приглашает Зурабишвили на инаугурацию Дональда Трампа, которая состоится в Вашингтоне 20 января 2025 года.

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