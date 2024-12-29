Британія виділяє понад 5 млн євро на переслідування воєнних злочинів РФ

Британський уряд 29 грудня оголосив про виділення 4,5 млн фунтів стерлінгів (понад 5 млн євро) на підтримку зусиль України у переслідуванні воєнних злочинів РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні уряду Британії у неділю.

Зазначається, що у 2024 році Британія продовжила посилювати глобальне лідерство щодо України, пообіцявши та надавши військову, економічну та гуманітарну підтримку на мільярди фунтів стерлінгів.

"Оскільки урядова підтримка продовжується і в 2025 році, сьогодні (в неділю) оголошено про виділення 4,5 млн фунтів стерлінгів на підтримку зусиль України в пошуку правосуддя щодо воєнних злочинів, скоєних під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну", – йдеться у повідомленні.

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Фінансування призначене для підтримки документування, розслідування та судового переслідування воєнних злочинів в Україні та доповнює роботу Великої Британії з партнерами зі США та ЄС через Консультативну групу з розслідування воєнних злочинів.

"Звірства, свідками яких ми стали в Україні, невимовні – не може бути тривалого миру без відповідальності, і підтримка Великої Британії допоможе Україні в її прагненні домогтися справедливості для жертв і тих, хто вижив після цих злочинів.

Зазираючи у 2025 рік, наше послання чітке: ми будемо з вами у війні, ми будемо з вами у мирі, і ми будемо з вами, коли ви боротиметеся за свою безпеку та безпеку всієї Європи", – заявив глава МЗС Британії Девід Леммі.

Раніше Велика Британія анонсувала пакет військової допомоги Україні загальною вартістю у $286 млн.

Окрім цього, Британія також заявила, що запропонує Україні більше військових тренувань.