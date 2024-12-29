Британия выделяет более 5 млн евро на преследование военных преступлений РФ

Британское правительство 29 декабря объявило о выделении 4,5 млн фунтов стерлингов (более 5 млн евро) на поддержку усилий Украины в преследовании военных преступлений РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении правительства Великобритании в воскресенье.

Отмечается, что в 2024 году Великобритания продолжила усиливать глобальное лидерство в отношении Украины, пообещав и предоставив военную, экономическую и гуманитарную поддержку на миллиарды фунтов стерлингов.

"Поскольку правительственная поддержка продолжается и в 2025 году, сегодня (в воскресенье) объявлено о выделении 4,5 млн фунтов стерлингов на поддержку усилий Украины в поиске правосудия в отношении военных преступлений, совершенных во время полномасштабного вторжения России в Украину", – говорится в сообщении.

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Финансирование предназначено для поддержки документирования, расследования и судебного преследования военных преступлений в Украине и дополняет работу Великобритании с партнерами из США и ЕС через Консультативную группу по расследованию военных преступлений.

"Зверства, свидетелями которых мы стали в Украине, неописуемы – не может быть длительного мира без ответственности, и поддержка Великобритании поможет Украине в ее стремлении добиться справедливости для жертв и выживших после этих преступлений.

Заглядывая в 2025 год, наше послание четкое: мы будем с вами в войне, мы будем с вами в мире, и мы будем с вами, когда вы будете бороться за свою безопасность и безопасность всей Европы", – заявил глава МИД Британии Дэвид Лемми.

Ранее Великобритания анонсировала пакет военной помощи Украине общей стоимостью в $286 млн.

Кроме этого, Великобритания также заявила, что предложит Украине больше военных тренировок.