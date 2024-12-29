У Данії відповіли на погрози Лаврова щодо "військово-технічних рішень"

Високопосадовці Данії відреагували на заяви глави МЗС РФ Сергєя Лаврова про можливі "військово-технічні рішення" після передачі Данією Україні другої партії винищувачів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TV2.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен не заляканий попередженням Лаврова про рішення "військово-технічного характеру".

"Важливо донести до данського населення, що з боку Росії немає прямої військової загрози для Данії. Ми є членом НАТО – великої безпекової парасольки, яка ґрунтується на здатності допомогти нам у разі виникнення конфлікту", – сказав він.

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Він додав, що не знає, що охоплює "військово-технічний характер", але припустив, що це саботаж в Данії щодо поставок зброї в Україну і навчання українських пілотів.

"Це заяви, які ми бачили раніше з російського боку і від Лаврова. Це має на меті залякати країни, які підтримують боротьбу України за свободу. Тому я розглядаю це як частину дуже добре організованої пропагандистської кампанії проти західних країн", – сказав міністр.

Троельс Лунд Поульсен вважає, що "чіткий сигнал з боку Росії" підкреслює важливість того, щоб Данія і Європа стояли разом на підтримку України.

В МЗС Данії теж відреагували на заяви Лаврова.

"Міністр закордонних справ Росії не вперше брязкає зброєю. Я сприймаю це дуже спокійно. Це абсолютно законно – підтримувати здатність України захищати себе, і ми будемо продовжувати нашу підтримку. Росія тут є агресором", – заявив глава МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен.

Лавров таким чином відреагував на повідомлення про передачу Україні Данією другої партії винищувачів F-16, що сталося раніше цього місяця.

Нагадаємо, в середині листопада прем’єрка Данії Метте Фредеріксен під час візиту до Києва оголосила, що Данія передала Україні перші шість винищувачів F-16 з 19, а наступні передадуть ще двома партіями.