В Дании ответили на угрозы Лаврова относительно "военно-технических решений"

Высокопоставленные чиновники Дании отреагировали на заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможных "военно-технических решениях" после передачи Данией Украине второй партии истребителей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TV2.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен не запуган предупреждением Лаврова о решении "военно-технического характера".

"Важно донести до датского населения, что со стороны России нет прямой военной угрозы для Дании. Мы являемся членом НАТО – большого зонтика безопасности, который основывается на способности помочь нам в случае возникновения конфликта", – сказал он.

Реклама:

Он добавил, что не знает, что охватывает "военно-технический характер", но предположил, что это саботаж в Дании по поставкам оружия в Украину и обучение украинских пилотов.

"Это заявления, которые мы видели ранее с российской стороны и от Лаврова. Это имеет целью запугать страны, которые поддерживают борьбу Украины за свободу. Поэтому я рассматриваю это как часть очень хорошо организованной пропагандистской кампании против западных стран", – сказал министр.

Троэльс Лунд Поульсен считает, что "четкий сигнал со стороны России" подчеркивает важность того, чтобы Дания и Европа стояли вместе в поддержку Украины.

В МИД Дании тоже отреагировали на заявления Лаврова.

"Министр иностранных дел России не впервые бряцает оружием. Я воспринимаю это очень спокойно. Это абсолютно законно – поддерживать способность Украины защищать себя, и мы будем продолжать нашу поддержку. Россия здесь является агрессором", – заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

Лавров таким образом отреагировал на сообщение о передаче Украине Данией второй партии истребителей F-16, что произошло ранее в этом месяце.

Напомним, в середине ноября премьер Дании Метте Фредериксен во время визита в Киев объявила, что Дания передала Украине первые шесть истребителей F-16 из 19, а следующие передадут еще двумя партиями.