Литва про видворення китайських дипломатів: Не мали іншого виходу

Новий голова комітету Сейму Литви із закордонних справ Ремігіюс Мотузас, коментуючи рішення про видворення трьох китайських дипломатів, заявив, що іншого виходу у країни не було.

Його заяву наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, трьох китайських дипломатів видворили з Литви, оскільки вони не вирішили питання акредитації.

"Міністерство закордонних справ Китаю різними способами намагалося просити про продовження акредитації, але вони просили продовжити їх як для тимчасових бюро у справах, а згідно з Віденською конвенцією таких немає. Тому іншого виходу не було", – зазначив Мотузас.

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Наразі глава комітету Сейму не бачить жодних ознак можливої нормалізації дипломатичних відносин між Литвою і Китаєм у найближчому майбутньому.

"Це ненормально, що з такою великою країною у нас немає дипломатичних відносин, але м'яч на боці Китаю. Все ж таки останні заяви показують, що найближчим часом Китай не бажає потепління цих відносин і вирішення проблем", – резюмував Мотузас.

Нагадаємо, минулої п'ятниці Литва оголосила трьох неакредитованих співробітників китайської дипломатичної місії небажаними в країні і надіслала Пекіну дипломатичну ноту.

У відомстві зазначали, що ухвалили таке рішення з урахуванням "несумісності статусу і діяльності неакредитованого персоналу з положеннями Віденської конвенції про дипломатичні зносини, іншими принципами і практикою міжнародного права і литовським законодавством".

У Китаї своєю чергою висловили обурення цим рішенням і пригрозили Литві заходами у відповідь.