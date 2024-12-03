Литва о выдворении китайских дипломатов: Не было другого выхода

Новый председатель комитета Сейма Литвы по иностранным делам Ремигиюс Мотузас, комментируя решение о выдворении трех китайских дипломатов, заявил, что другого выхода у страны не было.

Его заявление приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

По его словам, трех китайских дипломатов выдворили из Литвы, поскольку они не решили вопрос аккредитации.

"Министерство иностранных дел Китая различными способами пыталось просить о продлении аккредитации, но они просили продлить их как временные бюро по делам, а согласно Венской конвенции таких нет. Поэтому другого выхода не было", – отметил Мотузас.

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Сейчас глава комитета Сейма не видит никаких признаков возможной нормализации дипломатических отношений между Литвой и Китаем в ближайшем будущем.

"Это ненормально, что с такой большой страной у нас нет дипломатических отношений, но мяч на стороне Китая. Все же последние заявления показывают, что в ближайшее время Китай не желает потепления этих отношений и решения проблем", – резюмировал Мотузас.

Напомним, в минувшую пятницу Литва объявила трех неаккредитованных сотрудников китайской дипломатической миссии нежелательными в стране и направила Пекину дипломатическую ноту.

В ведомстве отмечали, что приняли такое решение с учетом "несовместимости статуса и деятельности неаккредитованного персонала с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях, другими принципами и практикой международного права и литовским законодательством".

Китай в свою очередь выразил возмущение этим шагом и пригрозил Литве ответными мерами.