У Литві не прийматимуть іспит на водійські права російською мовою

У Литві із січня наступного року не прийматимуть іспит на водійські права російською мовою.

Про це поінформували у литовському Міністерстві внутрішніх справ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Як зазначено, із січня 2025 року іспити з водіння в Литві проводитимуть виключно литовською або іншими офіційними мовами Європейського Союзу (ЄС), за винятком випадків, що стосуються громадян України.

Ця зміна закріплена наказом міністерки внутрішніх справ Агне Білотайте.

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Мета – підтримувати використання державної мови, сприяти інтеграції іноземців у суспільне життя та покращити співпрацю з іншими країнами-членами ЄС.

"Ми дотримуємося чіткої та ціннісної позиції: державні послуги в Литві не повинні надаватися мовою країни-агресора. Як країна ЄС, ми забезпечуємо доступ до послуг усіма офіційними мовами Союзу. Виняток передбачено для українців, які проживають у Литві та мають тимчасовий захист ЄС", – зазначила очільниця МВС.

Згідно з наказом, теоретичний іспит з водіння проводитиметься литовською або будь-якою іншою офіційною мовою ЄС.

Під час практичного іспиту кандидати, які не володіють жодною з цих мов, зможуть скористатися послугами перекладача, який перекладатиме з обраної офіційної мови ЄС або на неї. Для осіб, які почали підготовку до іспиту за старими правилами, буде встановлено перехідний період.

За даними державної компанії Regitra, у 2022 році іспити з теорії водіння російською мовою складали 10 381 раз, а за перші 11 місяців 2023 року – 11 560 разів.

Нагадаємо, у жовтні Сейм Литви ухвалив поправки до закону, які зобов'язують іноземних співробітників сфери обслуговування і компанії, що їх наймають, надавати послуги клієнтам литовською мовою.

Тим часом Латвія зробила знання латиської мови на базовому рівні обов'язковою вимогою для отримання постійної посвідки на проживання, що викликало нарікання багатьох росіян. Проте Конституційний суд визнав рішення уряду законним.