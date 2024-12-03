В Литве не будут принимать экзамен на водительские права на русском языке

В Литве с января следующего года не будут принимать экзамен на водительские права на русском языке.

Об этом проинформировали в литовском Министерстве внутренних дел, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Как указано, с января 2025 года экзамены по вождению в Литве будут проводить исключительно на литовском или других официальных языках Европейского Союза (ЕС), за исключением случаев, касающихся граждан Украины.

Это изменение закреплено приказом министра внутренних дел Агне Билотайте.

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Его цель – поддерживать использование государственного языка, способствовать интеграции иностранцев в общественную жизнь и улучшить сотрудничество с другими странами-членами ЕС.

"Мы придерживаемся четкой и ценностной позиции: государственные услуги в Литве не должны предоставляться на языке страны-агрессора. Как страна ЕС, мы обеспечиваем доступ к услугам на всех официальных языках Союза. Исключение предусмотрено для украинцев, проживающих в Литве и имеющих временную защиту ЕС", – отметила глава МВД.

Согласно приказу, теоретический экзамен по вождению будет проводиться на литовском или любом другом официальном языке ЕС.

Во время практического экзамена кандидаты, которые не владеют ни одним из этих языков, смогут воспользоваться услугами переводчика, который будет переводить с выбранного официального языка ЕС или на него. Для лиц, которые начали подготовку к экзамену по старым правилам, будет установлен переходный период.

По данным государственной компании Regitra, в 2022 году экзамены по теории вождения на русском языке сдавали 10 381 раз, а за первые 11 месяцев 2023 года – 11 560 раз.

Напомним, в октябре Сейм Литвы принял поправки к закону, которые обязывают иностранных сотрудников сферы обслуживания и компании, которые их нанимают, предоставлять услуги клиентам на литовском языке.

Тем временем Латвия сделала знание латышского языка на базовом уровне обязательным требованием для получения постоянного вида на жительство, что вызвало нарекания многих россиян. Однако Конституционный суд признал решение правительства законным.