Голосование по вотуму недоверия правительству Франции состоится 4 декабря

Парламент Франции в среду будет голосовать по инициативам недоверия правительству, выдвинутым ультраправым "Национальным объединением" и левым "Новым народным фронтом".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Инициативы по вотуму недоверия, поданные "Новым народным фронтом" и "Национальным объединением", будут рассмотрены 4 декабря, начиная с 16:00 в Национальной ассамблее.

Голосование должно состояться около 19:00. Если не произойдет большой неожиданности, вотум недоверия, внесенный левыми, должен набрать 289 голосов, необходимых для его принятия, и таким образом отправить правительство Мишеля Барнье в отставку.

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"Поскольку нас больше и мы внесли его первыми, наше предложение будет рассмотрено первым", – заявила лидер левой "Непокоренной Франции" Матильда Пано во время пресс-конференции в этот вторник.

Инициатива, представленная партией Марин Ле Пен "Национальное объединение", однако, не поддерживается левыми, что не позволяет ей превысить отметку в 289 депутатов.

Эти предложения о недоверии появились после того, как в понедельник Мишель Барнье взял на себя ответственность за проект бюджета социального обеспечения, применив статью 49.3 Конституции, которая позволяет одобрение в обход парламента.

Барнье до последнего вел переговоры с "Нацобъединением" и пошел на несколько уступок, чтобы удовлетворить их бюджетные требования. Но французские ультраправые их назвали недостаточными.

В конце концов Барнье объявил о применении статьи 49.3. Эта же статья позволяет партиям инициировать вотум недоверия правительству.

Правительство меньшинства во главе с Барнье без голосов "Нацобъединения" или левых партий – которые еще раньше отказались его поддержать – гарантированно проваливает вотум недоверия.

Между тем более половины французов выступают за отставку правительства из-за предложенного им проекта бюджета.