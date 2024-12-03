У Польщі зросла кількість тих, хто побоюється ядерної атаки Росії

Відсоток поляків, які бояться ядерної атаки з боку Росії, зріс до 64% – це означає, що він повернувся до рівня, який фіксували відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це свідчать результати опитування центру CBOS, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Опитування показало, що рівень страху нападу Росії із застосуванням ядерної зброї знову зріс і в листопаді впритул наблизився до показника, зафіксованого на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Такого нападу побоюються 64% опитаних (18% – дуже побоюються, 46% – скоріше побоюються). У березні 2022 року таких було 65%, у жовтні 2022 року – 47%.

Натомість 32% не мають побоювань ядерної атаки (24% – скоріше не мають, 8% – зовсім не мають). 4% респондентів не мають думки з цього приводу.

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Центр CBOS також запитав, що поляки думають про включення їхньої країни в програму спільного використання ядерної зброї, що в повному варіанті означало б розміщення ядерних боєзарядів США на польській території і сертифікацію польських літаків для їх перевезення.

Думки щодо того, чи повинна Польща брати участь у програмі спільного використання ядерної зброї, дуже розділилися. Відсоток позитивних відповідей становить 44%, негативних – 40%. 16% респондентів не мають думки з цього приводу.

Респондентів також запитали, чи повинна Польща працювати над створенням власної ядерної зброї. На це питання ствердно відповіли 49% респондентів, 36% дотримуються протилежної думки. 15% не мають думки з цього приводу.

Опитування проводилося з 8 по 21 листопада 2024 року на вибірці 981 повнолітнього жителя.

Як повідомлялося, розвідка США вважає, що рішення Вашингтона дозволити Україні запускати американську зброю вглиб Росії не збільшило ризик ядерної атаки з боку РФ.

19 листопада господар Кремля Владімір Путін підписав оновлену ядерну доктрину, в якій розширили умови застосування російської ядерної зброї.

Путін також пригрозив державам Заходу ударами після дозволу Україні використовувати західні ракети для ураження території Росії.

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