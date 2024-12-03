В Польше выросло число тех, кто опасается ядерной атаки России

Процент поляков, которые боятся ядерной атаки со стороны России, вырос до 64% – это означает, что он вернулся к уровню, который фиксировали сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом свидетельствуют результаты опроса центра CBOS, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Опрос показал, что уровень страха нападения России с применением ядерного оружия снова вырос и в ноябре вплотную приблизился к показателю, зафиксированному в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Такого нападения опасаются 64% опрошенных (18% – очень опасаются, 46% – скорее опасаются). В марте 2022 года таких было 65%, в октябре 2022 года – 47%.

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При этом 32% не имеют опасений по поводу ядерной атаки (24% – скорее не имеют, 8% – совсем не имеют). 4% респондентов не имеют мнения по этому поводу.

Центр CBOS также спросил поляков, что они думают о включении их страны в программу совместного использования ядерного оружия, что в полном варианте означало бы размещение американских ядерных боезарядов на польской территории и сертификацию польских самолетов для их перевозки.

Мнения о том, должна ли Польша участвовать в программе совместного использования ядерного оружия, очень разделились. Процент положительных ответов составляет 44%. Это лишь на несколько процентных пунктов превышает процент голосов против, который составляет 40%. 16% респондентов не имеют мнения по этому поводу.

Респондентов также спросили, должна ли Польша иметь ядерную программу в будущем, то есть работать над созданием собственного ядерного оружия. На этот вопрос утвердительно ответили 49% респондентов, 36% – придерживаются противоположного мнения. 15% не имеют мнения по этому поводу.

Опрос CBOS проводился с 8 по 21 ноября 2024 года на выборке 981 совершеннолетнего жителя Польши.

Как сообщалось, разведка США считает, что решение Вашингтона разрешить Украине запускать американское оружие вглубь России не увеличило риск ядерной атаки со стороны РФ.

Напомним, 19 ноября хозяин Кремля Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину, в которой расширили условия применения российского ядерного оружия.

Путин также пригрозил государствам Запада ударами после того, как они позволили Украине использовать свои ракеты для поражения территории России.

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