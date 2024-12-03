МУС и Польша подписали соглашение о сотрудничестве в исполнении наказаний
Международный уголовный суд и Польша подписали соглашение о сотрудничестве в исполнении приговоров суда.
Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила пресс-служба Международного уголовного суда.
Соглашение подписали в Гааге председатель суда Томоко Акане и заместитель госсекретаря Минюста Польши Мария Эйхарт. Документ предусматривает, что осужденные МУС лица могут отбывать наказание на территории Польши, если такое решение примет суд и если Польша согласится с этим.
"Подписывая это соглашение, Польша свидетельствует непоколебимое обязательство обеспечивать надлежащее функционирование Суда", – отметила Эйхарт.
Римский статут предусматривает, что осужденные МУС лица отбывают наказание на территории определенной судом страны из числа тех, которые задекларировали готовность принимать таких осужденных.
Похожие соглашения Международный уголовный суд имеет с Данией, Швецией, Норвегией, Финляндией, Бельгией, Австрией, Францией, Британией, Словенией, Сербией, Грузией, Аргентиной, Колумбией и Мали.
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