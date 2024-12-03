МУС и Польша подписали соглашение о сотрудничестве в исполнении наказаний

Международный уголовный суд и Польша подписали соглашение о сотрудничестве в исполнении приговоров суда.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила пресс-служба Международного уголовного суда.

Соглашение подписали в Гааге председатель суда Томоко Акане и заместитель госсекретаря Минюста Польши Мария Эйхарт. Документ предусматривает, что осужденные МУС лица могут отбывать наказание на территории Польши, если такое решение примет суд и если Польша согласится с этим.

"Подписывая это соглашение, Польша свидетельствует непоколебимое обязательство обеспечивать надлежащее функционирование Суда", – отметила Эйхарт.

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Римский статут предусматривает, что осужденные МУС лица отбывают наказание на территории определенной судом страны из числа тех, которые задекларировали готовность принимать таких осужденных.

Похожие соглашения Международный уголовный суд имеет с Данией, Швецией, Норвегией, Финляндией, Бельгией, Австрией, Францией, Британией, Словенией, Сербией, Грузией, Аргентиной, Колумбией и Мали.

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