Глава МЗС Німеччини: Україна потребує гарантій безпеки, які реально працюють

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що для встановлення тривалого миру в Україні необхідні реальні гарантії безпеки для нашої держави.

Про це вона сказала перед зустріччю міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі, передає "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Бербок закликала до встановлення тривалого миру в Україні. "Елементи для миру відомі всім", – сказала вона.

"Це має бути справедливий мир, це не повинно бути заморожуванням конфлікту, яке призводить лише до подальшого переозброєння і подальших нападів на Україну або навіть інші європейські країни", – зазначила міністрка.

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А для цього, за її словами, "потрібні гарантії безпеки, які дійсно працюють".

Бербок залишила відкритим питання, чи буде вона виступати за швидке запрошення України до вступу в НАТО.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна поїхав на міністерську зустріч НАТО із сигналом про те, що Україна має отримати повноцінне членство у НАТО як безпекову гарантію.

Ця заява була повністю співзвучною з офіційною заявою МЗС України, в якій Київ виключив сприйняття будь-яких гарантій, що є замінниками членства в НАТО.

Які новини принесе зустріч міністрів НАТО, дивіться у матеріалі "ЄП" з Брюсселя.