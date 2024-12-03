Глава МИД Германии: Украине нужны реально работающие гарантии безопасности
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что для установления длительного мира в Украине необходимы реальные гарантии безопасности для нашего государства.
Об этом она сказала перед встречей министров иностранных дел НАТО в Брюсселе, передает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.
Бербок призвала к установлению длительного мира в Украине.
"Элементы для мира витают в воздухе", – сказала она.
"Это должен быть справедливый мир, это не должно быть замораживанием конфликта, которое приводит лишь к дальнейшему перевооружению и дальнейших нападений на Украину или даже другие европейские страны", – отметила министр.
А для этого, по ее словам, "нужны гарантии безопасности, которые действительно работают".
Бербок оставила открытым вопрос, будет ли она выступать за быстрое приглашение Украины к вступлению в НАТО.
Как сообщалось, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна поехал на министерскую встречу НАТО с сигналом о том, что Украина должна получить полноценное членство в НАТО как гарантию безопасности.
Это заявление было полностью созвучно с официальным заявлением МИД Украины, в котором Киев исключил восприятие любых гарантий, являющихся заменителями членства в НАТО.