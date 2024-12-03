Глава МИД Германии: Украине нужны реально работающие гарантии безопасности

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что для установления длительного мира в Украине необходимы реальные гарантии безопасности для нашего государства.

Об этом она сказала перед встречей министров иностранных дел НАТО в Брюсселе, передает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Бербок призвала к установлению длительного мира в Украине.

"Элементы для мира витают в воздухе", – сказала она.

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"Это должен быть справедливый мир, это не должно быть замораживанием конфликта, которое приводит лишь к дальнейшему перевооружению и дальнейших нападений на Украину или даже другие европейские страны", – отметила министр.

А для этого, по ее словам, "нужны гарантии безопасности, которые действительно работают".

Бербок оставила открытым вопрос, будет ли она выступать за быстрое приглашение Украины к вступлению в НАТО.

Как сообщалось, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна поехал на министерскую встречу НАТО с сигналом о том, что Украина должна получить полноценное членство в НАТО как гарантию безопасности.

Это заявление было полностью созвучно с официальным заявлением МИД Украины, в котором Киев исключил восприятие любых гарантий, являющихся заменителями членства в НАТО.