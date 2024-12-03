Лідер опозиції Німеччини заявив, що не ставив ультиматуму Путіну

Лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини "Християнсько-демократичний союз" (ХДС) Фрідріх Мерц відкинув звинувачення канцлера Олафа Шольца щодо подальшої збройної допомоги Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

На передвиборчій конференції СДПН у суботу Шольц розкритикував Мерца нібито за бажання висунути ультиматум ядерній державі Росії щодо поставок Україні крилатих ракет Taurus. Він назвав це грою в "російську рулетку".

"Я ніколи не ставив російському президенту ультиматум", – заявив кандидат на посаду канцлера від ХДС перед засіданням парламентської групи партії в Берліні.

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За його словами, він запропонував надати Україні варіанти дій, щоб вона могла вплинути на хід війни "в сенсі припинення вогню і стишення гармат".

Нагадаємо, у жовтні Мерц запропонував канцлеру Олафу Шольцу разом з Британією та Францією висунути Путіну ультиматум .

"Йому треба сказати: якщо він впродовж 24 годин не припинить бомбардувати цивільне населення в Україні, тоді Німеччина має надіслати ракети Taurus, щоб знищити шляхи постачання, які цей режим використовує, аби нашкодити цивільному населенню України", – казав тоді Мерц.

Потім в інтерв’ю Stern він висловив схожу позицію.

Німеччина на чолі з Олафом Шольцом послідовно відмовлялась передавати Україні крилаті ракети Taurus – навіть після того, як своє далекобійне озброєння передали Велика Британія, Франція та США.