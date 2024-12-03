Лидер оппозиции Германии заявил, что не ставил ультиматума Путину

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Фридрих Мерц отверг обвинения канцлера Олафа Шольца относительно дальнейшей вооруженной помощи Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

На предвыборной конференции СДПГ в субботу Шольц раскритиковал Мерца якобы за желание выдвинуть ультиматум ядерной державе России по поставкам Украине крылатых ракет Taurus. Он назвал это игрой в "русскую рулетку".

"Я никогда не ставил российскому президенту ультиматум", – заявил кандидат на пост канцлера от ХДС перед заседанием парламентской группы партии в Берлине.

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По его словам, он предложил предоставить Украине варианты действий, чтобы она могла повлиять на ход войны "в смысле прекращения огня и стихания пушек".

Напомним, в октябре Мерц предложил канцлеру Олафу Шольцу вместе с Британией и Францией выдвинуть Путину ультиматум .

"Ему надо сказать: если он в течение 24 часов не прекратит бомбить гражданское население в Украине, тогда Германия должна прислать ракеты Taurus, чтобы уничтожить пути снабжения, которые этот режим использует, чтобы навредить гражданскому населению Украины", – говорил тогда Мерц.

Затем в интервью Stern он выразил похожую позицию.

Германия во главе с Олафом Шольцом последовательно отказывалась передавать Украине крылатые ракеты Taurus – даже после того, как свое дальнобойное вооружение передали Великобритания, Франция и США.