В уряді Греції оптимістичні щодо повернення мармурів Парфенону з Британії

Уряд Греції вважає, що Велика Британія більше не блокуватиме повернення мармурів Парфенону до Афін, після особистої зустрічі лідерів двох країн у вівторок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Хоча публічно британський уряд наполягає на тому, що позиція щодо античних скульптур, зберігання яких стало причиною багаторічної ворожнечі між двома країнами, не змінилася, грецькі урядовці висловлюють оптимізм після зустрічі прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса та його британського колеги Кіра Стармера, яка відбулася у вівторок.

"Ми вітаємо той факт, що британський уряд не стоятиме на заваді, якщо буде укладена угода з Британським музеєм", – заявив високопоставлений грецький урядовець.

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Ані офіційне повідомлення Даунінг-стрит, ані грецька сторона не згадували про стародавні пам'ятки, наголошуючи, що переговори були зосереджені на тісніших зв'язках між двома країнами.

Але грецький посадовець підтвердив, що прем'єр Греції дійсно підняв тему скульптур під час зустрічі тет-а-тет зі Стармером.

Мармурові скульптури є частиною 2500-річного фризу, який був вивезений з Акрополя в Афінах на початку 19 століття британським дипломатом і шанувальником мистецтва лордом Елгіном. Відтоді вони виставлені в Британському музеї в Лондоні.

Афіни стверджують, що вони були вивезені незаконно, і хочуть їх повернути, щоб вони могли бути виставлені поряд з іншими скульптурами Парфенону в спеціально побудованому музеї в Афінах.

Наразі Британському музею заборонено законом 1963 року повертати мармури Греції. Але закон не забороняє позику, яка може сприяти їхньому поверненню.

Торік тема повернення скульптур призвела до дипломатичного скандалу й скасування зустрічі Міцотакіса з тодішнім премʼєром Британії Ріші Сунаком.

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