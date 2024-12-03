В правительстве Греции оптимистичны относительно возвращения мраморов Парфенона из Британии

Правительство Греции считает, что Великобритания больше не будет блокировать возвращение мраморов Парфенона в Афины, после личной встречи лидеров двух стран во вторник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Хотя публично британское правительство настаивает на том, что позиция относительно античных скульптур, хранение которых стало причиной многолетней вражды между двумя странами, не изменилась, греческие чиновники выражают оптимизм после встречи премьер-министра Кириакоса Мицотакиса и его британского коллеги Кира Стармера, которая состоялась во вторник.

"Мы приветствуем тот факт, что британское правительство не будет стоять на пути, если будет заключено соглашение с Британским музеем", – заявил высокопоставленный греческий чиновник.

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Ни официальное сообщение Даунинг-стрит, ни греческая сторона не упоминали о древних памятниках, подчеркивая, что переговоры были сосредоточены на более тесных связях между двумя странами.

Но греческий чиновник подтвердил, что премьер Греции действительно поднял тему скульптур во время встречи тет-а-тет со Стармером.

Мраморные скульптуры являются частью 2500-летнего фриза, который был вывезен из Акрополя в Афинах в начале 19 века британским дипломатом и поклонником искусства лордом Элгином. С тех пор они выставлены в Британском музее в Лондоне.

Афины утверждают, что они были вывезены незаконно, и хотят их вернуть, чтобы они могли быть выставлены рядом с другими скульптурами Парфенона в специально построенном музее в Афинах.

Сейчас Британскому музею запрещено законом 1963 года возвращать мраморы Греции. Но закон не запрещает заем, который может способствовать их возвращению.

В прошлом году тема возвращения скульптур привела к дипломатическому скандалу и отмене встречи Мицотакиса с тогдашним премьером Британии Риши Сунаком.

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