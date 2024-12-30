У партії Шольца критикують заклики до повернення сирійців на батьківщину

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль розкритикував тих, хто закликає сирійських біженців якнайшвидше повернутись на батьківщину, де нещодавно повалили режим Башара Асада.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить Tagesschau.

Клінгбайль вказав, що вважає правильним "депортувати злочинців у такі країни, як Афганістан і Сирія".

"Будь-яка людина, яка вчинила кримінальний злочин, втрачає право на перебування в Німеччині. Але переважна більшість людей, які до нас звертаються, не мають жодного стосунку до кримінальних злочинів", – зазначив він.

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Щодо сирійців, які живуть у Німеччині після падіння режиму Асада, Клінгбайль радить уважно стежити за тим, як розвивається ситуація в країні.

Він назвав "ганебним, що перше питання, яке спадає на думку деяким політикам ХДС після падіння жорстокого диктатора, – це "коли ж сирійці нарешті покинуть Німеччину?".

Є біженці, які хочуть повернутися і допомогти відновити свою країну, і їх потрібно підтримати, наголосив лідер СДПН.

"Інші, а їх дуже багато, стали частиною нашого суспільства і допомагають Німеччині залишатися сильною країною. Було б немислимо, якби завтра вони покинули наші лікарські кабінети і лікарні", додав Клінгбайль.

Нагадаємо, Німеччина поруч з низкою інших країн Європи зупинила розгляд нових заявок на отримання притулку від громадян Сирії після падіння режиму Асада.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що добре інтегровані біженці з Сирії можуть залишитися в країні.