В партии Шольца критикуют призывы к возвращению сирийцев на родину

Лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль раскритиковал тех, кто призывает сирийских беженцев как можно быстрее вернуться на родину, где недавно свергли режим Башара Асада.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит Tagesschau.

Клингбайль указал, что считает правильным "депортировать преступников в такие страны, как Афганистан и Сирия".

"Любой человек, совершивший уголовное преступление, теряет право на пребывание в Германии. Но подавляющее большинство людей, которые к нам обращаются, не имеют никакого отношения к уголовным преступлениям", – отметил он.

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Что касается сирийцев, которые живут в Германии после падения режима Асада, Клингбайль советует внимательно следить за тем, как развивается ситуация в стране.

Он назвал "позорным, что первый вопрос, который приходит в голову некоторым политикам ХДС после падения жестокого диктатора, – это „когда же сирийцы наконец покинут Германию?".

Есть беженцы, которые хотят вернуться и помочь восстановить свою страну, и их нужно поддержать, подчеркнул лидер СДПГ.

"Другие, а их очень много, стали частью нашего общества и помогают Германии оставаться сильной страной. Было бы немыслимо, если бы завтра они покинули наши врачебные кабинеты и больницы", добавил Клингбайль.

Напомним, Германия наряду с рядом других стран Европы остановила рассмотрение новых заявок на получение убежища от граждан Сирии после падения режима Асада.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хорошо интегрированные беженцы из Сирии могут остаться в стране.