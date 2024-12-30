У Литві скасували концерти рок-музиканта із США через його плани виступити в РФ

У двох литовських містах наприкінці лютого мали пройти концерти американського рокера Марко Мендоси, проте їх скасували через його майбутні виступи в Росії

Про це написав литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

Як зазначається, 20 лютого басист Мендоса мав виступити з групою у вільнюському залі "Vakaris", а 21 лютого – у каунаському залі "Oazė".

Однак днями з'ясувалося, що дорогою до Литви музикант вирішив виступити в Росії, де в минулому вже давав кілька концертів.

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Як зазначив мовник, хоча сам музикант у своїх соціальних мережах не анонсує виступів у Росії, інформацію про них можна легко знайти на сайтах концертних залів, продаються і квитки на майбутні виступи.

Скриншот: російські портали

"Це був шок, тому що ми дуже чітко сказали під час переговорів, що концерти в Росії для нас – червона лінія. Ці його плани стали для нас повною несподіванкою", – сказав журналістам Артурас Мірончікас, представник агентства, яке організовує концерти.

Незабаром агентство повідомило, що концерти Марко Мендоси в Литві не відбудуться.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України у серпні закликало Римську оперу скасувати заплановану програму за участі російської оперної співачки Анни Нетребко, яка підтримує режим Путіна.

А нещодавно вісім концертних залів по всій Швеції скасували виступи російського театру балету Heritage після того, як спільне зовнішнє розслідування не змогло виключити його зв'язки з російською державою.