В Литве отменили концерты рок-музыканта из США из-за его планов выступить в РФ
В двух литовских городах в конце февраля должны были пройти концерты американского рокера Марко Мендосы, однако их отменили из-за его предстоящих выступлений в России.
Об этом написал литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".
Как отмечается, 20 февраля басист Мендоса должен был выступить с группой в вильнюсском зале "Vakaris", а 21 февраля – в каунасском зале "Oazė".
Однако на днях выяснилось, что по дороге в Литву музыкант решил выступить в России, где в прошлом уже давал несколько концертов.
Как отметил вещатель, хотя сам музыкант в своих социальных сетях не анонсирует выступлений в России, информацию о них можно легко найти на сайтах концертных залов, продаются и билеты на предстоящие выступления.
"Это был шок, потому что мы очень четко сказали во время переговоров, что концерты в России для нас – красная линия. Эти его планы стали для нас полной неожиданностью", – сказал журналистам Артурас Мирончикас, представитель агентства, которое организует концерты.
Вскоре агентство сообщило, что концерты Марко Мендосы в Литве не состоятся.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины в августе призвало Римскую оперу отменить запланированную программу с участием российской оперной певицы Анны Нетребко, которая поддерживает режим Путина.
А недавно восемь концертных залов по всей Швеции отменили выступления российского театра балета Heritage после того, как совместное внешнее расследование не смогло исключить его связи с российским государством.