В Литве отменили концерты рок-музыканта из США из-за его планов выступить в РФ

В двух литовских городах в конце февраля должны были пройти концерты американского рокера Марко Мендосы, однако их отменили из-за его предстоящих выступлений в России.

Об этом написал литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Как отмечается, 20 февраля басист Мендоса должен был выступить с группой в вильнюсском зале "Vakaris", а 21 февраля – в каунасском зале "Oazė".

Однако на днях выяснилось, что по дороге в Литву музыкант решил выступить в России, где в прошлом уже давал несколько концертов.

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Как отметил вещатель, хотя сам музыкант в своих социальных сетях не анонсирует выступлений в России, информацию о них можно легко найти на сайтах концертных залов, продаются и билеты на предстоящие выступления.

Скриншот: российские порталы

"Это был шок, потому что мы очень четко сказали во время переговоров, что концерты в России для нас – красная линия. Эти его планы стали для нас полной неожиданностью", – сказал журналистам Артурас Мирончикас, представитель агентства, которое организует концерты.

Вскоре агентство сообщило, что концерты Марко Мендосы в Литве не состоятся.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины в августе призвало Римскую оперу отменить запланированную программу с участием российской оперной певицы Анны Нетребко, которая поддерживает режим Путина.

А недавно восемь концертных залов по всей Швеции отменили выступления российского театра балета Heritage после того, как совместное внешнее расследование не смогло исключить его связи с российским государством.