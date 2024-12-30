Греція презентує стратегію боротьби з інтернет-залежністю серед молоді

У понеділок уряд Греції оголосив про національну стратегію щодо захисту неповнолітніх від інтернет-залежності та надмірного використання соціальних мереж.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що захист добробуту дітей є суспільним пріоритетом, хоча і висловив сумніви щодо ефективності повної заборони соціальних мереж.

Натомість він сказав, що завданням на майбутнє є розробка додатків з урахуванням потреб дітей та підлітків.

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Міцотакіс виступав у дебатах з 16-річним підлітком у рамках заходу, присвяченого запуску стратегії, основними напрямками якої є посилення батьківського контролю, перевірка віку та взаємодія з платформами соціальних мереж.

У понеділок Греція запустила спеціальний вебсайт, що містить зручні посібники та інструкції щодо функцій батьківського контролю, а наступного року вона випустить застосунок для цифрових гаманців, що слугуватиме системою батьківського контролю та перевірки віку.

Як повідомлялося, влада Норвегії пропонує обмежити використання соціальних мереж дітям до 15 років.

Крім того, Франція хоче на рівні ЄС встановити мінімальний вік доступу до соцмереж.