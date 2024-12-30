Греция представляет стратегию борьбы с интернет-зависимостью среди молодежи

В понедельник правительство Греции объявило о национальной стратегии по защите несовершеннолетних от интернет-зависимости и чрезмерного использования социальных сетей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что защита благополучия детей является общественным приоритетом, хотя и выразил сомнения относительно эффективности полного запрета социальных сетей.

Вместо этого он сказал, что задачей на будущее является разработка приложений с учетом потребностей детей и подростков.

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Мицотакис выступал в дебатах с 16-летним подростком в рамках мероприятия, посвященного запуску стратегии, основными направлениями которой являются усиление родительского контроля, проверка возраста и взаимодействие с платформами социальных сетей.

В понедельник Греция запустила специальный веб-сайт, содержащий удобные пособия и инструкции по функциям родительского контроля, а в следующем году она выпустит приложение для цифровых кошельков, которое будет служить системой родительского контроля и проверки возраста.

Как сообщалось, власти Норвегии предлагают ограничить использование социальных сетей детям до 15 лет.

Кроме того, Франция хочет на уровне ЕС установить минимальный возраст доступа к соцсетям.