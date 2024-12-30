В аэропорту Штутгарта разбился небольшой самолет

Пилот и его пассажир получили травмы, когда небольшой самолет не смог приземлиться в аэропорту Штутгарта в воскресенье вечером.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По данным полиции, 77-летний пилот одномоторного винтового самолета Cessna хотел приземлиться в аэропорту Лейнфельден-Эхтердинген в Штутгарте в плохую погоду в тот день. По неизвестным причинам самолет прорвал ограждение и остановился через несколько метров.

На фотографиях видно, что самолет разломился на несколько частей.

Реклама:

По данным полиции, пилот получил легкие ранения, а 70-летний пассажир был серьезно травмирован.

По данным аэропорта, работу пришлось приостановить примерно с 17:00 до 18:30. Были задержки во взлете и посадке самолетов, а несколько рейсов пришлось перенаправить.

По данным полиции, пожарная служба аэропорта привлекла 11 единиц техники и 23 человека личного состава, а спасательная служба – 7 единиц техники и 15 человек личного состава.

Полицейский участок аэропорта начал расследование на месте происшествия. Также были вызваны эксперты Федерального бюро по расследованию авиационных происшествий.

Напомним, самолет Boeing 737 авиакомпании KLM, следовавший из Осло в Амстердам, совершил экстренную посадку на юге Норвегии в субботу вечером после технической неисправности, возникшей вскоре после взлета.

На прошлой неделе самолет авиакомпании Swiss International Air Lines был вынужден совершить экстренную посадку в австрийском городе Грац из-за задымления в салоне и кабине пилотов.