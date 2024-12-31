Британія виділить кошти на допомогу країнам Близького Сходу, Африки та Азії

Велика Британія оголосила про термінову гуманітарну допомогу для країн Близького Сходу, Африки та Азії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу британського уряду.

Пакет фінансування у розмірі 61 мільйон фунтів стерлінгів (76 мільйонів доларів) підтримає урядовий "План змін", спрямований на подолання міграційних потоків, боротьбу з кліматичною катастрофою та глобальною бідністю.

Як зазначено, Британія пообіцяла виділити кошти на розширення програм допомоги та надання життєво необхідної підтримки тисячам вразливих людей, які постраждали від найгостріших гуманітарних криз у світі.

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Ці програми будуть зосереджені на реагуванні на ескалацію кризи на Близькому Сході, підтримці внутрішньо переміщених осіб у Демократичній Республіці Конго (ДРК) та тих, хто постраждав від тропічного циклону Чідо.

Велика Британія спрямовує 22 мільйони фунтів стерлінгів на реагування на ескалацію кризи на Близькому Сході, а 34 мільйони фунтів стерлінгів підуть на полегшення високого рівня гуманітарних потреб у Буркіна-Фасо, Малі, Нігері, ДРК, Сомалі, М'янмі та Бангладеш.

До 5 мільйонів фунтів стерлінгів піде на фінансування Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Крім того, до 5 мільйонів фунтів стерлінгів буде спрямовано на ліквідацію наслідків тропічного циклону Чідо у Мозамбіку.

Раніше стало відомо, що уряд Німеччини ініціював кілька проєктів із надання допомоги Сирії на загальну суму 60 мільйонів євро.

Своєю чергою Туреччина заявила про готовність постачати електроенергію в Сирію і Ліван.