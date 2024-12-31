Британия выделит средства на помощь странам Ближнего Востока, Африки и Азии
Великобритания объявила о срочной гуманитарной помощи для стран Ближнего Востока, Африки и Азии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу британского правительства.
Пакет финансирования в размере 61 миллион фунтов стерлингов (76 миллионов долларов) поддержит правительственный "План изменений", направленный на преодоление миграционных потоков, борьбу с климатической катастрофой и глобальной бедностью.
Как указано, Великобритания пообещала выделить средства на расширение программ помощи и оказание жизненно необходимой поддержки тысячам уязвимых людей, пострадавших от острых гуманитарных кризисов в мире.
Эти программы будут сосредоточены на реагировании на эскалацию кризиса на Ближнем Востоке, поддержке внутренне перемещенных лиц в Демократической Республике Конго (ДРК) и тех, кто пострадал от тропического циклона Чидо.
Великобритания направляет 22 миллиона фунтов стерлингов на реагирование на эскалацию кризиса на Ближнем Востоке, а 34 миллиона фунтов стерлингов пойдут на облегчение высокого уровня гуманитарных потребностей в Буркина-Фасо, Мали, Нигере, ДРК, Сомали, Мьянме и Бангладеш.
До 5 миллионов фунтов стерлингов пойдет на финансирование Всемирной продовольственной программы ООН.
Кроме того, до 5 миллионов фунтов стерлингов будет направлено на ликвидацию последствий тропического циклона Чидо в Мозамбике.
Ранее правительство Германии инициировало несколько проектов по оказанию помощи Сирии на общую сумму 60 миллионов евро.
В свою очередь Турция заявила о готовности поставлять электроэнергию в Сирию и Ливан.