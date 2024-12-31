У Литві заявили, що не втручаються у внутрішню політику Грузії

Підтримка Литвою Грузії і санкції проти її політиків не мають на меті втручання у внутрішню політику країни, заявив у понеділок міністр закордонних справ країни Кястутіс Будріс.

Як повідомляє "Європейська правда", слова литовського міністра наводить LRT.

Він коментував заяву скандального лідера партії "Зоря Німану" Ремігіюса Жемайтайтіса щодо того, що Литва не повинна втручатися у внутрішні справи інших держав.

"Йдеться не про внутрішню політику чи підтримку якоїсь конкретної політичної групи. Йдеться про обіцянку Грузії, дану рік тому і не виконану, провести вільні і чесні вибори, що є умовою для подальшого розвитку відносин з Європейським Союзом і для реалізації статусу кандидата в члени ЄС", – сказав Будріс.

Реклама:

Він підкреслив, що йдеться лише порушення Грузією своїх обіцянок, "а не про те, що ми намагаємося керувати внутрішніми політичними процесами".

На думку Будріса, "змішування" цих різних питань завдає шкоди.

"Вибори, демократичні стандарти, ОБСЄ, звіти про вибори, європейська інтеграція – це те, про що ми говоримо, а також про людей, які організовують побиття мирних протестувальників на вулиці, а потім кидають їх за ґрати", – зауважив він.

Міністр також зазначив, що в просуванні розширення санкцій важливо знайти більше країн-однодумців.

29 грудня в парламенті Грузії відбулася інавгурація Михеїла Кавелашвілі, якого не визнають чинна глава держави Саломе Зурабішвілі, опозиція і значна частина міжнародних партнерів країни.

Після цього країни Балтії, Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія закликали грузинську владу припинити насильство щодо протестувальників і розглянути можливість проведення нових виборів.

Радимо також ознайомитися із Editorial "Європейської правди" про те, чому Київ має якнайшвидше змінити політику щодо Грузії та чому не повинен визнавати нового президента Грузії.